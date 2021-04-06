صندوق النقد الدولي يمدد آلية تخفيف خدمة الدين لـ28 دولة

مدد صندوق النقد الدولي آلية تخفيف خدمة الديون لـ28 دولة تعد من الأفقر في العالم، والتي كانت ستنتهي في الـ13 من الشهر الحالي.

مما يسمح لها بالحفاظ على الأموال لتدابير التخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

سيقدم الإعفاء على شكل منح تغطي مدفوعات خدمة الديون المستحقة السداد بين 14 أبريل و15 أكتوبر من هذا العام بقيمة 238 مليون دولار بموجب صندوق احتواء الكوارث والإغاثة.

وبدأ الصندوق في مارس 2020 جمع الأموال للسماح لصندوقه بتقديم إعفاء من خدمة الديون بقيمة تصل إلى مليار دولار.

وأوضح الصندوق أنه "حتى الآن، تعهد المانحون fتقديم مساهمات يبلغ مجموعها حوالي 774 مليون دولار.

44 مليار دولار ضرورية للتلقيح

من جانب آخر قالت مؤسسة روكفلر " Rockefeller " إن تعزيز احتياطات الطوارئ لصندوق النقد الدولي من شأنه تأمين 44 مليار دولار ضرورية لتلقيح 70% من سكان الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض بحلول نهاية 2022

وأضافت المؤسسة أنه على الدول المتقدمة إعادة تخصيص 100 مليار دولار على الأقل من حقوق السحب الخاصة لتمويل حملة التطعيم والتدابير الأخرى اللازمة لمساعدة البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل.

إذا يمكن للبلدان المانحة أن تتعهد بحقوق السحب الخاصة الجديدة لصالح صندوق تخفيف الفقر وتحقيق النمو التابع لصندوق النقد الدولي الذي يقدم قروضاً لـ63 دولة منخفضة الدخل.

كما يمكنها تقديم المساعدات إلى 16 مؤسسة بما فيها البنك الدولي لجعلها متاحة على نطاق أوسع عن طريق قروض منخفضة الفوائد أو بدون فوائد.

كذلك يمكن قيام الدول المتقدمة بإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لدعم إصدار سندات مخصصة للاستجابة لجائحة كورونا ولحملة التطعيم.

هذا ومن المنتظر أن يقوم وزراء مالية مجموعة العشرين بدعم تخصيص 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة الجائحة.