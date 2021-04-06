ما هي توقعات نجيب ساويرس لأسعار الذهب؟

قال الملياردير المصري ورئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، نجيب ساويرس، إن أسعار الذهب عالمياً شهدت صحوة في الأسبوعين الأخيرين بعد هبوط شديد.

وأضاف في تصريحات لقناة "العربية"، على هامش مؤتمر عُقد بالقاهرة، يوم الاثنين، إن هناك تخوفا من التضخم ولم يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة وذلك إيجابي للذهب.

وأوضح نجيب ساويرس، أن الحزمة التحفيزية للرئيس الأميركي بايدن ستؤدي إلى رواج غير عادي داخل الولايات المتحدة، ويصب ذلك في مصلحة الذهب، بينما رفع أسعار الفائدة في غير مصلحته.

وتوقع نجيب ساويرس، أداء إيجابي للذهب على المدى القصير، مشيراً إلى أن سعر الأونصة كان عند 1900 دولار وهبط إلى 1700 دولار حالياً وينتظر عودته إلى 1900 دولار.

وذكر ساويرس أن استثماراته في الذهب والعقار لم تتأثر بتداعيات جائحة كورونا.

وفي تصريحات على هامش المؤتمر أمس، حذر نجيب ساويرس من الاستثمار في عملة بتكوين المشفرة، ووصفها بأنها استثمار عالي المخاطر ليس لها قيمة حقيقية بخلاف الاستثمار في الذهب، مشيراً إلى أن "بيتكوين" تشبه شركات توظيف الأموال، وبها مخاطرة عالية جداً عند حدوث انهيار للسعر قبل التخارج.

وبحسب تصريحات ساويرس، خلال المؤتمر، فإنه يُصنف ضمن أكبر 10 مستثمرين بقطاع المناجم والذهب بالسوق الإفريقية، ويسعى ليصبح أكبر مستثمر في الذهب بالسوق المصري، ومستعد للحصول على امتيازات جديدة للتنقيب عن الذهب في مصر، نقلاً عن "حابي".

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية مؤخراً، توقيع 4 عقود مع شركة AKH gold التابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بإجمالي استثمارات نحو 4.1 مليون دولار للبحث عن الذهب في 9 قطاعات بالصحراء الشرقية.

كانت أسعار الذهب قد تراجعت بنسبة 10% في الربع الأول من 2021، مسجلة أول انخفاض ربعي منذ عام 2018.