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السعودية تقرر توطين 3 أنشطة ومهن توفر 51 ألف وظيفة لمواطنيها

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اقتصاد السعودية

السعودية تقرر توطين 3 أنشطة ومهن توفر 51 ألف وظيفة لمواطنيها

قصر العمل على السعوديين في المولات

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دبي - العربية.نت

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أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، 3 قرارات وزارية لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، شمل القرار الأول قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.

وغطى القرار الثاني زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.

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وشمل القرار الثالث زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.

وقالت الوزارة، إنه من المنتظر أن تسهم هذه القرارات في توفير 51 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات.

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة والالتزام بما جاء فيها من المنشآت التجارية، تجنباً لتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

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