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أكبر بنك أميركي: الصين ستصبح أكبر اقتصاد عالمي خلال 20 عاما

أميركا و الصين

أكبر بنك أميركي: الصين ستصبح أكبر اقتصاد عالمي خلال 20 عاما

يرجح الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورغان جيمي ديمون ازدهار الاقتصاد الأميركي مع انتهاء الوباء وحتى نهاية 2023

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دبي - العربية.نت

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يرجح الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورغان جيمي ديمون ازدهار الاقتصاد الأميركي مع انتهاء الوباء وحتى نهاية 2023.

وقال إن شيكات الدعم المالي ساهمت بزيادة الادخار وخفض الديون إلى أدنى مستوى منذ 40 عاماً.

ونوه بأن سياسات التيسير الكمي زادت الودائع في البنوك الأميركية بأكثر من 3 تريليونات دولار.

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وقال ديمون إن الوضع المالي للمستهلك الأميركي في المتوسط "في حالة ممتازة"، مشيرا إلى أن تقييمات سوق الأسهم المرتفعة لها ما يبررها ولكن أسعار سندات وأذون الخزانة الأميركية ليست كذلك.

وكتب أن النمو الاقتصادي الذي توقع أن تشهده الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين سيتيح فرصا "للتعامل مع المشاكل الناجمة عن عدم المساواة".

إلى ذلك، أشار الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورغان إلى أن شركات التكنولوجيا المالية تنافس البنوك وتقلص دورها.

وتوقع أن تصبح الصين أكبر اقتصاد عالمياً خلال 20 سنة.

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