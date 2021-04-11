.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تراجع قيمة تجارة دبي 13.7% في 2020

اقتصاد دبي مناسبة
مقر اقتصادية دبي
اقتصاد دبي

تراجع قيمة تجارة دبي 13.7% في 2020

جراء تراجع الواردات وأنشطة إعادة التصدير

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

انخفضت قيمة تجارة دبي 13.7% العام الماضي، جراء تراجع الواردات وأنشطة إعادة التصدير، إذ تنال جائحة فيروس كورونا من أكبر مركز للتجارة في الشرق الأوسط.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات أن قيمة التجارة الخارجية بلغت 1.182 تريليون درهم (321.8 مليار دولار) في 2020، انخفاضاً من 1.37 تريليون درهم في 2019.

وتراجعت الواردات 13.8% إلى 686 مليار درهم ونزلت قيمة إعادة التصدير، وهي جانب رئيسي من أنشطة تجارة دبي، 21.7% إلى 329 مليار درهم. لكن الصادرات زادت بنسبة 8% إلى 167 مليار درهم.

وهبطت التجارة مع الصين، أكبر شريك تجاري لدبي، 5.3% إلى 142 مليار درهم، بينما تقلصت التجارة مع الهند، ثاني أكبر شريك تجاري للإمارة، 34% إلى 89 مليار درهم.

وانخفضت التجارة مع الولايات المتحدة 21.5% إلى 61 مليار، وهبطت التجارة مع السعودية، أكبر شريك تجاري عربي، 3.6% إلى 54 مليار درهم.

ونمت تجارة الذهب 25.7% إلى 213 مليار درهم، في حين تراجعت تجارة الألماس 23.7% إلى 64 مليار درهم، ونزلت قيمة تجارة الزيوت البترولية 33.3% إلى 57 مليار درهم وتجارة الحلي 59.7% إلى 47 مليار درهم.

وقال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إن الإمارة مازالت تستهدف الوصول بقيمة التجارة إلى تريليوني درهم في 2025.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
"لقاحاتنا ضعيفة".. اعتراف نادر من أكبر مسؤول صيني
الأكثر قراءة
الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى
السر بالأكسجين الطبي .. الصحة العالمية تتحدث عن هجوم كورونا الحاد السر بالأكسجين الطبي .. الصحة العالمية تتحدث عن هجوم كورونا الحاد
جثمان الأمير فيليب قد ينتظر سنوات لدفنه في مثوى أخير جثمان الأمير فيليب قد ينتظر سنوات لدفنه في مثوى أخير
أنباء عن اقتراب رحيلهما.. وقف برنامجي إعلاميين من الإخون في تركيا  أنباء عن اقتراب رحيلهما.. وقف برنامجي إعلاميين من الإخون في تركيا 
فيديو مؤلم.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر فيديو مؤلم.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
قبل أن تذهب
هل إجراءات فرنسا كافية ضد كورونا؟
هل إجراءات فرنسا كافية ضد كورونا؟
اكتشف المزيد