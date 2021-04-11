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دعم برنامج حساب المواطن بالسعودية يتجاوز 25 مليار دولار

ريالات بنوك سعودية
76 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم
اقتصاد السعودية

دعم برنامج حساب المواطن بالسعودية يتجاوز 25 مليار دولار

بعد إيداع دعم شهر أبريل لعدد 10.4 مليون مستفيد

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دبي - العربية.نت

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أودع برنامج حساب المواطن، في السعودية، اليوم الأحد، نحو 1.9 مليار ريال (نحو 507 ملايين دولار) مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وقال البرنامج في بيان له، إن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والأربعين بلغ 10.4 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 94 مليار ريال (نحو 25.1 مليار دولار) منها 704 ملايين ريال (187.7 مليون دولار) تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1052 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 168 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

تفاصيل الدفعة الـ 41
تفاصيل الدفعة الـ 41

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57% موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وبرنامج "حساب المواطن" أطلقته الحكومة السعودية نهاية عام 2017، لدعم الأسر عبر تخفيف الآثار الناتجة عن عمليات الإصلاح الاقتصادي.

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