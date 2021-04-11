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هذا ما تترقبه الأسواق العالمية الأسبوع الحالي

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هذا ما تترقبه الأسواق العالمية الأسبوع الحالي

بيانات التضخم والنتاتج المحلي والبطالة تصدر هذا الأسبوع 

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دبي - العربية.نت

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تترقب الأسواق العالمية عدة بيانات خلال الأسبوع الحالي، لعل أبرزها عودة المتاجر في المملكة المتحدة لفتح أبوابها يوم الاثنين بعد نحو 4 أشهر من الإغلاق.

وفي نفس اليوم أيضا، تصدر بيانات مبيعات التجزئة في أوروبا، ومبيعات التجزئة الصادرة عن كونسوتيوم التجزئة في بريطانيا.

ويوم الثلاثاء، تصدر بيانات الصين عن الصادرات والواردات، وإجمالي الناتج المحلي لشهر فبراير في بريطانيا بجانب الإنتاج الصناعي للمملكة. وخلال نفس اليوم أيضا تظهر أرقام التضخم الأميركية عن شهر مارس.

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وفي أوروبا تصدر بيانات الإنتاج الصناعي يوم الأربعاء، كما يصدر تقرير البيج بوك الصادر عن الفيدرالي.

أما يوم الخميس، فتصدر في ألمانيا بيانات التضخم، وفي أميركا مبيعات التجزئة لشهر مارس وإعانات البطالة والإنتاج الصناعي.

وفي نهاية الأسبوع، تصدر بيانات إجمالي الناتج المحلي، ومبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي في الصين يوم الجمعة، كما يصدر معدل التضخم في أوروبا، وفي أميركا تصدر بيانات عقارية.

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