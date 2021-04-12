الصحة العالمية: نعمل على خطة لزيادة إنتاج اللقاحات في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل على خطة لزيادة إنتاج اللقاحات في العالم.

وقالت منظمة الصحة إن جائحة كورونا تمر بمرحلة حرجة والإصابات في ارتفاع مستمر.

وكان مسؤولو صحة دوليون قد قالوا الجمعة الماضي، إن جرعات اللقاحات التي رفضتها بعض الدول في إطار جهودها لتحسين حملاتها للتطعيم سيجري توجيهها بقدر الإمكان إلى الدول الفقيرة لمواجهة "الاختلال المريع في توازن" عملية توزيع اللقاحات.

وكانت السلطات في أستراليا واليونان أحدث من يرشح بدائل عن استخدام لقاح "أسترازينيكا" لصغار السن، بعد مخاوف من جلطات دم محتملة، في حين أخرت هونغ كونغ تسلم طلبياتها من اللقاح، أما فرنسا فوجّهت بإعطاء من تلقى جرعة أولى من هذا اللقاح الجرعة الثانية من نوع آخر من التطعيمات.

ومن شأن تطعيم صغار السن بلقاحات بديلة أن يؤخر حملات التطعيم بنحو شهر في أستراليا وفرنسا وبريطانيا، طبقاً لبيانات وتحليلات شركة "إيرفينيتي" بعد تحليل الأرقام من تلك البلدان.

اللقاحات "المنبوذة" في بعض البلدان.. مرغوبة في دول أخرى

وجرى التطعيم بملايين الجرعات من لقاح "أسترازينيكا" بشكل آمن حول العالم، إلا أن بعض الحكومات قصرت استخدامها على الفئات العمرية لكبار السن كإجراء احترازي لحين حسم الجدل حول حالات الإصابة بجلطات.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن معظم البلدان لم تحصل على ما يكفي من الجرعات من أي من اللقاحات لتغطية احتياج العاملين في القطاع الصحي وغيرهم ممن هم معرضون لخطر الإصابة بالفيروس الذي أودى بحياة نحو ثلاثة ملايين حول العالم.

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الدول ذات الدخول المرتفعة قامت في المتوسط بتطعيم واحد من كل أربعة أفراد، في حين يصل ذلك المعدل في البلدان منخفضة الدخل إلى واحد من بين أكثر من 500 شخص.

وقد تتأخر ما يصل إلى 60 دولة، من ضمنها بعض أفقر دول العالم، في الحصول على الجرعات الأولى من لقاحات فيروس كورونا، التي تحصل عليها من خلال مبادرة كوفاكس، حتى أواخر يونيو المقبل.