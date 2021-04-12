دبي تجذب 6.7 مليار دولار استثمارات أجنبية في 2020

قال ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن دبي تواصل تأكيد جاذبيتها كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر باستقطاب 455 مشروعًا في 2020 بإجمالي 24.7 مليار درهم (6.72 مليار دولار).

واصلت دبي تأكيد جاذبيتها كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر باستقطاب 455 مشروعًا في 2020 بإجمالي 24.7 مليار درهم مضيفة أكثر من 18 ألف وظيفة جديدة لتكون بذلك الرابعة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استقطاب رؤوس أموال هذا الاستثمار. pic.twitter.com/8jGq1cJrld — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) April 12, 2021

وأضاف في تغريدة عبر تويتر "واصلت دبي تأكيد جاذبيتها كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر باستقطاب 455 مشروعًا في 2020 بإجمالي 24.7 مليار درهم مضيفة أكثر من 18 ألف وظيفة جديدة لتكون بذلك الرابعة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استقطاب رؤوس أموال هذا الاستثمار".

وأكد أن "إنجازات دبي واستمرار جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية نتاج رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وما يتبعها من تخطيط مُحكم أساسه تعزيز الشراكة مع مجتمع الاستثمار العالمي الذي لا يلبث أن يمنح دبي شهادة ثقة متجددة بمواصلة تدفقات رؤوس أمواله".

وفي تغريدة أخرى قال: "أداء دبي الاستثنائي رغم الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة التي شهدت هبوط الاستثمار الأجنبي حول العالم بنسبة 42% من 1.5 تريليون دولار أميركي في 2019 إلى نحو 859 مليار دولار في 2020، هو دليل على قدرتنا على تجاوز أكبر التحديات واكتشاف المزيد من فرص النجاح مهما كانت الظروف".