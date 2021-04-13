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سيتي غروب يخفض توقعاته لنمو اقتصاد تركيا لـ3.4%

اقتصاد تركيا
خفض بنك سيتي تقديراته لنمو اقتصاد تركيا في 2021 إلى 3.4% من 4%
اقتصاد تركيا

سيتي غروب يخفض توقعاته لنمو اقتصاد تركيا لـ3.4%

رفع البنك توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام إلى حوالي 15% من 11.7%

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لندن – رويترز

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خفض بنك سيتي تقديراته لنمو اقتصاد تركيا في 2021 إلى 3.4% من 4%، متوقعا هبوطا في النشاط الاقتصادي من الربع الثاني.

ورفع البنك توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام إلى حوالي 15% من 11.7% في أعقاب أحدث هبوط في قيمة الليرة التركية.

وقال أيضا إنه لا يتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام ما لم يحدث "تحسن كبير" في التضخم والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد.

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ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 19% يوم الخميس في أول اجتماع له، منذ أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك السابق ناجي إقبال الشهر الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرافض لرفع نسبة الفائدة قد أكد، في وقت سابق أنه يرغب في إعادة هذه النسبة "إلى رقم واحد" مقابل 19% حاليا.

وقال أردوغان في خطاب أمام كتلة حزبه البرلمانية سنخفض نسبة الفائدة إلى رقم واحد. نحن عازمون" على ذلك.

أردوغان
أردوغان

وكان المصرف المركزي التركي رفع في 18 مارس بواقع 200 نقطة نسبة فائدته الرئيسية، بحيث باتت 19%.

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