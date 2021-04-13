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مخاوف الإغلاق تفاجئ الألمان وتهبط بمعنويات المستثمرين

كورونا من ألمانيا
كورونا من ألمانيا
فيروس كورونا

مخاوف الإغلاق تفاجئ الألمان وتهبط بمعنويات المستثمرين

تنامي المخاوف من فرض إجراءات عزل أكثر صرامة في أكبر اقتصاد في أوروبا

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برلين – رويترز

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قال معهد زد.إي. دبليو للأبحاث الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إن معنويات المستثمرين في ألمانيا سجلت تراجعا مفاجئا في أبريل نيسان، لافتا إلى تنامي المخاوف من فرض إجراءات عزل أكثر صرامة في أكبر اقتصاد في أوروبا، مما يقلص الاستهلاك الخاص.

وأفاد المعهد أن استطلاع المعنويات الاقتصادية للمستثمرين نزل إلى 70.7 نقطة وهو أول هبوط منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020. وجاء ذلك بالمقارنة مع 76.6 في الشهر السابق. وتوقع استطلاع لرويترز قراءة عند 79.0.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس المعهد اكيم فامباخ، في بيان، "خبراء السوق المالية أقل حماسة إلى حد ما عن الشهر السابق.. لكن مؤشر زد.إي.دبليو يظل عند مستوى مرتفع جدا وتقييم الوضع الحالي أكثر إيجابية إلى حد كبير مقارنة به في مارس".

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وارتفع مؤشر منفصل للظروف الحالية إلى -48.8 نقطة من -61.0 في الشهر السابق. وكانت التوقعات بتسجيل -53.0 نقطة.

وقال فامباخ "المخاوف من إغلاق أكثر صرامة قادت لتراجع التوقعات حيال الاستهلاك الخاص، ومع ذلك فإن التوقعات بشأن الصادرات أفضل من الشهر السابق".

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