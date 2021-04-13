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ألمانيا تفرض إجراءات أكثر تشدداً لمواجهة كورونا

Germany , coronavirus and Dogs
أحد المطارات الألمانية الفارغة بسبب قيود كورونا
فيروس كورونا

ألمانيا تفرض إجراءات أكثر تشدداً لمواجهة كورونا

تتضمن حظرا للتجول

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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فرضت ألمانيا إجراءات أكثر تشدداً لمواجهة كورونا في كل الولايات تتضمن حظرا للتجول.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد بشدة من تداعيات كورونا، إذ قال مكتب الإحصاءات الألماني، إن عجز القطاع العام في البلاد بلغ 189.2 مليار يورو في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو أول عجز منذ 2013 والأعلى للميزانية منذ إعادة توحيد ألمانيا قبل ثلاثين عاما.

وعصفت الجائحة، التي راح ضحيتها ما يربو على 77 ألفاً في ألمانيا، بأكبر اقتصاد في أوروبا، على الرغم من أن الاقتصاد الألماني أثبت أنه أكثر متانة مما توقع الكثيرون، لأسباب من بينها استمرار الطلب القوي على الصادرات من الصين.

وذكر مكتب الإحصاءات، الأسبوع الماضي، أن الإنفاق العام زاد 12.1% إلى 1.7 مليار يورو، إذ تبذل الحكومة قصارى جهدها لتعويض أثر أشهر من الإغلاق، بينما تراجعت حصيلة الضرائب 3.5% إلى 1.5 تريليون يورو.

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