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المركزي السعودي يرفع الإيقاف عن شركة "العامودي للصرافة"

البنك المركزي السعودي مناسبة
البنك المركزي السعودي
ساما

المركزي السعودي يرفع الإيقاف عن شركة "العامودي للصرافة"

نظراً لالتزام الشركة بالإجراءات التصحيحية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أصدر البنك المركزي السعودي "ساما"، قراره برفع الإيقاف عن شركة أبناء صالح حسين العامودي للصرافة، والسماح لها بمزاولة نشاط أعمال الصرافة، ابتداءً من يوم الاثنين 12 أبريل 2021.

وقال البنك المركزي، في بيان له اليوم الأربعاء، إن قرار الرفع جاء نظراً لالتزام الشركة بالإجراءات التصحيحية وتطبيق الضوابط النظامية ذات العلاقة.

ويأتي ذلك إلحاقاً بإعلان البنك المركزي الصادر بتاريخ 16 صفر 1439هـ، المتضمن قراره بإيقاف نشاط مزاولة أعمال الصرافة لدى شركة أبناء صالح حسين العامودي للصرافة.

كان المركزي السعودي، قد أوقف الشركة بسبب عدم التزامها بالمتطلبات النظامية والرقابية الصادرة من قبل البنك بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بتطبيق التدابير الصادرة من "ساما" والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسبق أن وجهت المؤسسة عدة إنذارات للشركة لتصحيح وضعها.

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