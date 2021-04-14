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غوغل تآمرت على منافسيها.. هذه الدولة تغرمها

غوغل
غوغل
اقتصاد تركيا

غوغل تآمرت على منافسيها.. هذه الدولة تغرمها

تغريم الشركة 36.6 مليون دولار لاستغلال مركزها المهيمن

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مجلس حماية المنافسة التركي الأربعاء أنه فرض غرامة على غوغل تزيد على 296 مليون ليرة (36.65 مليون دولار) لإساءة استغلالها لمركزها المهيمن في مجال خدمات محركات البحث.

أضاف المجلس في بيان أن غوغل قدمت مزايا لخدمة مقارنة أسعار أماكن الإقامة التي تقدمها ولخدمات البحث المحلية التي تتيحها على حساب منافسيها.

وقال إنه إضافة إلى الغرامة يتعين على غوغل أن ترفع الضرر عن منافسيها في غضون 6 أشهر، وأن ترفع تقارير عن الأمر سنوياً إلى المجلس لمدة 5 سنوات.

تواجه شركات التكنولوجيا الضخمة العديد من القضايا والاتهامات بالاحتكار واختراق الخصوصية والترويج للمحتوى المغلق، ولا يكاد يمر أسبوع دون أن يتعرض لتهمة أو يمتثل رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ ورئيس غوغل Sundar Pichai إلى تحقيق أو هيئة قضائية.

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