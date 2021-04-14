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مجلس الوزراء السعودي يقر تعديل نظامي "الأراضي البيضاء" ومكافحة الغش التجاري

الملك سلمان أثناء الجلسة الافتراضية لمجلس الوزراء السعودية
الملك سلمان أثناء الجلسة الافتراضية لمجلس الوزراء السعودي
اقتصاد السعودية

مجلس الوزراء السعودي يقر تعديل نظامي "الأراضي البيضاء" ومكافحة الغش التجاري

تطرق المجلس إلى ما تشهده المملكة من نهضة تنموية واقتصادية متسارعة

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نيوم - واس

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عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان من أبرز ما انتهى إليه المجلس، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 379 ) وتاريخ 8 / 9 / 1437هـ، على النحو الوارد في القرار.

وتعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 19 ) وتاريخ 23 / 4 / 1429هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار أيضاً.

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وفي بيان لوكالة الأنباء السعودية، أوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما تشهده المملكة من نهضة تنموية واقتصادية متسارعة على الأصعدة كافة؛ وفق خطط وبرامج ( رؤية 2030 )، وما يندرج تحتها من مبادرات في قطاع الطاقة المتجددة.

وبارك في هذا السياق ما أعلنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من مشروعات جديدة "تمثل أجزاءً جوهرية من الدور الريادي للمملكة تجاه القضايا الدولية المشتركة، وتجسد الجهود الرامية إلى التوطين وتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محلياً، لتصبح المملكة خلال الأعوام العشرة القادمة مركزاً عالمياً للطاقة التقليدية والمتجددة وتقنياتها".

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