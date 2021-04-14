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أسعار المستهلكين في أميركا ترتفع بأسرع وتيرة في أكثر من 8 سنوات

أميركا دولار تضخم
اقتصاد أميركا

أسعار المستهلكين في أميركا ترتفع بأسرع وتيرة في أكثر من 8 سنوات

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العربية.نت

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ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي، بأسرع وتيرة شهرية له في أكثر من ثمانية أعوام وسط تسارع حملة التلقيح ضد فيروس كورونا وسياسات التحفيز المالي.

وأظهرت بيانات وزارة العمل أن المؤشر قفز بـ0.6% في مارس مقارنة مع فبراير، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس 2012.

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وجاء الارتفاع الذي فاق التوقعات بسبب النمو القوي في أسعار الوقود، بأكثر من 9%.

أما مقارنة مع مارس 2020 فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بـ2.6%.

هذا وزاد التضخم الأساسي الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، بـ0.3% على أساس شهري وبـ1.6% مقارنة مع مارس 2020.

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