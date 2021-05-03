أوامر ملكية سعودية.. فيصل بن فاضل وزيراً للاقتصاد وسلطان بن سلمان مستشاراً للملك

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أوامر ملكية، في ساعة مبكرة من الاثنين، شملت عددا من التعيينات.

شملت الأوامر الملكية تعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

وتم تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بمرتبة وزير.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن سلمان رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

وتأتي هذه المؤسسة امتدادا لأعمال خادم الحرمين الشريفين الخيرية والإنسانية على مدى عشرات السنين.

كما تقرر تعيين عبدالله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

ويشغل السواحة منصب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية منذ 24 أبريل 2017.

وتم تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، وبدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

وتقرر إعفاء أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة.

وتقرر أيضا تعيين السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

هيئة الحكومة الرقمية

وتم تعيين أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

يذكر أن وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم، كان يشغل منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة منذ 26 فبراير/ شباط 2018، والمشرف على أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط.

كما يشغل منصب أمين مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، إضافة إلى عضويته في عدد من المجالس واللجان.

وشغل الإبراهيم العديد من الأدوار الرئيسية في شركة الزيت العربية السعودية أرامكو خلال فترة عمله فيها، بما في ذلك نائب رئيس شركة أرامكو للتطوير، ورئيس عمليات الاندماج والاستحواذ في تطوير الأعمال الجديدة، ومدير مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات والصناعات البحرية برأس الخير للشؤون التجارية والمالية، ومدير مشروع صفقة اندماج عمليات وأسطولي شركة فيلا والبحري.