تعرف على فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الجديد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا ملكيا بتعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

وكان الإبراهيم يشغل منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة منذ 26 فبراير/ شباط 2018، والمشرف على أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط.

كما يشغل منصب أمين مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، إضافة إلى عضويته في عدد من المجالس واللجان.

وشغل الإبراهيم العديد من الأدوار الرئيسية في شركة الزيت العربية السعودية أرامكو خلال فترة عمله فيها، بما في ذلك نائب رئيس شركة أرامكو للتطوير، ورئيس عمليات الاندماج والاستحواذ في تطوير الأعمال الجديدة، ومدير مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات والصناعات البحرية برأس الخير للشؤون التجارية والمالية، ومدير مشروع صفقة اندماج عمليات وأسطولي شركة فيلا والبحري.

وشغل منصب مستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية بين 2016 و2018، ومستشار في الديوان الملكي السعودي بين 2016 و2018.

والإبراهيم حاصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إضافة إلى حصوله على درجة البكالوريوس في الاقتصاد، وعلى درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة ولاية بنسلفانيا.