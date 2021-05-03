من هي إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي الجديد؟

جاء تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري كنائب لوزير التجارة السعودي، لتستكمل عملها في وزارة التجارة، بعد أن شغلت منصب مساعد وزير التجارة بالمرتبة الممتازة، وفقاً لأمر ملكي في ديسمبر 2019.

ومن بين المناصب التي شغلتها أيضاً، تكليفها من مجلس الوزراء بمهام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية.

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وعملت الدكتورة المطيري كمستشارة لوزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ومديرة لمكتب التحوّل الاستراتيجي بالهيئة العامة للاستثمار والمشرفة العامة على لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير".

كما عُيّنت مديرةً لمكتب برنامج تنمية القدرات البشرية "أحد برامج رؤية المملكة 2030".

ومن أبرز أعمالها، تأسيس النموذج التشغيلي للجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، والتحضير لإنشاء المركز الوطني للتنافسية "أحد مبادرات التحول الوطني 2020"، والإشراف على جميع الإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة مع أكثر من 50 جهة حكومية والمنظمات الدولية المعنية، مثل مجموعة البنك الدولي ومنتدى الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الإشراف على تأسيس المركز السعودي للأعمال.

وساهمت المطيري في تطوير استراتيجية الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار "سابقًا"، والإشراف على تنفيذ مبادرات برنامج التحوّل الوطني تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وقامت بتأسيس مكتب برنامج تنمية القدرات البشرية، وتحديد المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير برنامج الإصلاح لمنظومة التعليم والتدريب وتنمية القدرات البشرية في المملكة.

المسيرة العلمية

كانت إيمان المطيري، قد تخرجت في قسم الكيمياء من جامعة الإمام فيصل بن عبدالرحمن في عام 1992، وعينت كمعيدة في قسم الكيمياء بجامعة الملك فيصل 1993 – 1994.

وحصلت على الدكتوراه في علم الكيمياء من جامعة بريستول ببريطانيا 1994 – 1997، وعملت أبحاث ما بعد الدكتوراه بعلم الجينات/ الوراثة البشرية بجامعة هارفرد 1998 – 2000 كما قامت بتدريس علم الجينات.

وعملت كمستشارة أبحاث علمية في شركة بيركن المر لعلوم الحياة بالولايات المتحدة الأميركية 2000 – 2002، ثم مستشارة طب وقائي بمستشفى أرامكو 2003 – 2006.

وعملت كرئيسة لقسم العلاقات الطبية العامة والقائم بأعمال مدير إدارة خدمات الدعم الفني الطبية وثم رئيسة قسم الجودة وسلامة المرضى في مستشفى أرامكو 2007 – 2010، ورئيسة قسم تخطيط القوى العاملة والتحليلات بشركة أرامكو 2010 – 2011، ثم تولت منصب مديرة مشروع التحول لتطوير القياديين على مستوى شركة أرامكو السعودية ببرنامج أرامكو للتحول الاستراتيجي المتسارع بشركة أرامكو 2011 – 2012.

وعملت كمديرة مشروع التنسيق للشراكة بين مستشفى أرامكو السعودية ومركز جونز هوبكنز الطبي 2012-2014، وعضو مجلس أمناء الجامعة الملكية للبنات بمملكة البحرين بالجامعة الملكية بالبحرين 2013، ومستشار لوزير الشؤون الاجتماعية 2015.