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دعم برنامج حساب المواطن بالسعودية يرتفع إلى 25.5 مليار دولار

حساب المواطن
نقود سعودية فئة 500 ريال
اقتصاد السعودية

دعم برنامج حساب المواطن بالسعودية يرتفع إلى 25.5 مليار دولار

بعد إيداع دعم شهر مايو

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دبي - العربية.نت

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أودع برنامج حساب المواطن في السعودية، اليوم الاثنين، نحو 1.9 مليار ريال (نحو 507 ملايين دولار) مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وقال البرنامج في بيان، إن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والأربعين بلغ 10.4 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 30 مليون ريال (8 ملايين دولار)، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال (نحو 25.52 مليار دولار) منها 734 ملايين ريال (195.7 مليون دولار) تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1053 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57%، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وبرنامج "حساب المواطن" أطلقته الحكومة السعودية نهاية عام 2017، لدعم الأسر عبر تخفيف الآثار الناتجة عن عمليات الإصلاح الاقتصادي.

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