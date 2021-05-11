وزير مالية تونس: لا حاجة لطلب جدولة الديون الدولية

قال وزير المالية التونسي إن الوضعية المالية في تونس حرجة لكن لا نية للحكومة لطلب جدولة ديونها الخارجية، بحسب "رويترز".

كانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز غلوبال قالت إن تخلف تونس عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهرا مقبلة، قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.

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بدأت تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية. وتعاني تونس من ارتفاع الدين وانكمش الاقتصاد 8.8% العام الماضي.

وقال محمد داماك المحلل في ستاندرد آند بورز جلوبال: "انكشاف البنوك التونسية على دين البلاد السيادي زاد بأكثر من المثلين في العقد الماضي إلى جانب زيادة حادة في مديونية الحكومة".

وأضافت ستاندرد آند بورز أن تكلفة التخلف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102% من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي أو 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع في 2021.