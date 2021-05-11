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وزير الصحة البريطاني: نتابع تطورات سلالة كورونا المتحورة في الهند عن كثب

الهند كورونا
انتشار سلالات فيروس كورونا المتحورة في الهند - تعبيرية
فيروس كورونا

وزير الصحة البريطاني: نتابع تطورات سلالة كورونا المتحورة في الهند عن كثب

الصحة الهندية: 330 ألف إصابة بكورونا و3876 وفاة في آخر 24 ساعة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن بلاده تتابع عن كثب تطورات سلالة كورونا المتحورة في الهند.

في حين أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم، تسجيل 329,942 إصابة بكورونا و3876 وفاة في آخر 24 ساعة.

وفي هذا السياق، حذر أطباء وخبراء في الهند وفي أنحاء العالم مرارا من ممارسة علاجات بديلة بهدف الشفاء أو الوقاية من كوفيد-19، وقالوا إنها قد تؤدي إلى مشكلات صحية معقدة وإحساس زائف بالأمن.

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وقال رئيس الرابطة الطبية الهندية الدكتور جا جيالال: "لا يوجد أي دليل علمي ملموس يقطع بأن روث أو بول الأبقار يعزز المناعة ضد كوفيد-19، هذا يستند تماما على الظن".

وأضاف قائلا "توجد أيضا مخاطر صحية.. قد تنتقل أمراض أخرى من الحيوان إلى الإنسان".

إلى ذلك، أفاد مسؤولون هنود، أمس الاثنين، أن عشرات الجثث التي يعتقد أنها تعود لمتوفين جراء وباء كوفيد-19 ألقت بها المياه على ضفاف نهر الغانج في شمال الهند.

جثث كورونا في نهر بالهند
جثث كورونا في نهر بالهند

ويتسارع تفشي الوباء في الريف الهندي الشاسع والنائي، ما تسبب بضغط على المرافق الصحية في هذه المناطق وكذلك على محارق الجثث والمقابر.

المياه تجرف الجثث على ضفتي النهر

وفي السياق ذاته، قال المسؤول المحلي أشوك كومار، إن مياه النهر جرفت نحو 40 جثة إلى ضفتيه في منطقة بوكسار بالقرب من الحدود بين بيهار وأوتار برادش، وهما أفقر ولايتين في الهند.

اللجوء لروث الأبقاء للقضاء على كورونا
اللجوء لروث الأبقاء للقضاء على كورونا

وأضاف كومار لفرانس برس "أعطينا توجيهات للمسؤولين المعنيين بالتخلص من جميع الجثث إما بدفنها وإما حرقها".

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