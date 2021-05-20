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معدل التضخم في السعودية يرتفع 5.3% في أبريل

اقتصاد السعودية

معدل التضخم في السعودية يرتفع 5.3% في أبريل

ارتفاع معدل التضخم بأسعار الجملة 13.2% الشهر الماضي

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دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر أبريل 2021، بنسبة 5.3%، مقارنة بنظيره من العام الماضي، وهو أعلى من الشهر السابق مارس 2021، البالغ فيه 4.9%.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% وبدأ تطبيقها في شهر يوليو 2020، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 8.4%، وأسعار النقل بنسبة 14.9%.

وتأثر قسم الأغذية والمشروبات بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 8.3% والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 9.7%، وأسعار الخضراوات بنسبة 6.1%، وكان ارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظراً لثقله بالمؤشر.

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وتأثر قسم النقل بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 10.3%، وسجل قسم التبغ ارتفاعاً نسبته 13.1% متأثراً بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 14.1%.

وارتفع قسم الاتصالات بنسبة 13.2% متأثراً بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 15.4%.

وارتفع مؤشر التضخم الشهري في شهر أبريل 2021 بنسبة 0.2% عن شهر مارس 2021، متأثراً بارتفاع قسم النقل بنسبة 0.8%، وتأثر بدوره بارتفاع

أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة 2.8%.

وفي تقرير منفصل، قالت الهيئة العامة للإحصاء، إن مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أبريل 2021، بنسبة 13.2% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وأعلى من المعدل في الشهر السابق مارس 2021، وكان 8.7%.

وذكرت الهيئة أن الارتفاع جاء بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 16.5%، نظراً لثقلها في المؤشر، بالإضافة إلى التأثير العام لرفع ضريبة القيمة المضافة.

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