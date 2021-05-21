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"فايزر" تتعهد بتقديم ملياري جرعة لقاح للدول الأكثر احتياجاً

فايزر
لقاح كورونا

"فايزر" تتعهد بتقديم ملياري جرعة لقاح للدول الأكثر احتياجاً

مليار جرعة منها ستقدمها هذا العام

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة فايزر المصنعة لأحد لقاحات كورونا، إنها ستوفر ملياري جرعة من لقاحها ضد الفيروس التاجي للدول الأكثر احتياجا خلال الأشهر الـ18 المقبلة من خلال مبادرة "كوفاكس"، مليار جرعة منها ستقدمها هذا العام.

وتواجه حملة توصيل لقاحات Covid-19 إلى أجزاء واسعة من العالم، نقصًا كبيرًا في الإمدادات، مما يترك العديد من الدول عرضة للخطر ويزيد من الضغط على الحكومات الغنية لتقاسم الجرعات.

وقالت منظمة اليونيسف، إن المبادرة المعروفة باسم Covax تتوقع أن يصل النقص إلى حوالي 190 مليون جرعة الشهر المقبل.

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وشحنت Covax أقل من 40% من الجرعات التي كانت تنوي توزيعها حتى الآن، متأثرة بالتأخير في الإمدادات من الهند التي تضررت بشدة، وهي مركز عالمي لإنتاج اللقاحات.

وقد قدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأسبوع الماضي، أن 0.3% فقط من اللقاحات تصل إلى البلدان منخفضة الدخل.

كتبت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنريتا فور ، في بيان: "لقد أصدرنا تحذيرات متكررة من مخاطر التخلي عن حذرنا وترك البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل دون الوصول العادل إلى اللقاحات والتشخيصات والعلاجات، ونحن قلقون من أن الارتفاع المميت في الهند هو مقدمة لما سيحدث إذا ظلت هذه التحذيرات أدراج الرياح".

وقالت إن عمليات تسليم Covax ستصل إلى 65 مليون جرعة في الأيام المقبلة، لكن كان ينبغي أن تكون على الأقل 170 مليونًا.

وقالت اليونيسف أيضاً إن الطلب المتزايد في الهند يعني أن 140 مليون جرعة معدة للتوزيع على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حتى نهاية مايو لا يمكن الوصول إليها من قبل كوفاكس، بينما من المحتمل أن تفوت 50 مليون جرعة إضافية في يونيو.

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