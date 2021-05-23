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الخطوط الكويتية تبدأ تلقي حجوزات الوجهات الصيفية

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الخطوط الكويتية
اقتصاد الكويت

الخطوط الكويتية تبدأ تلقي حجوزات الوجهات الصيفية

مصادر قالت إنه سيتم تشغيل تلك الرحلات رسمياً إلى تلك الوجهات اعتباراً من يوم 10 يونيو

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دبي - العربية.نت

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قالت مصادر مسؤولة إن شركة الخطوط الجوية الكويتية ستبدأ اعتبارا من ظهر اليوم الأحد فتح حجوزات الوجهات الصيفية لعدد من الوجهات تشمل بودروم وطرابزون وتبليسي وسراييفو وذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة وعبر تطبيق الهواتف الذكية ومكاتب الشركة المختلفة، فضلا عن العديد من مكاتب السياحة والسفر.

وتوقعت المصادر أن يتم تشغيل تلك الرحلات رسميا إلى تلك الوجهات اعتبارا من يوم 10 يونيو المقبل وبواقع رحلتين وأكثر في الاسبوع، وفقا لجريدة الأنباء.

وقالت إن شركة الخطوط الجوية الكويتية وللمرة الأولى ترفع عدد المدن التي تصل فيها لتركيا إلى 4 مدن وهي اسطنبول ومطار صبيحة الدولي وبودروم وطرابزون.

ومن جهة ثانية، أشارت المصادر إلى أن "الكويتية" تنتظر موافقة السلطات الصحية الكويتية على بدء التشغيل لوجهات «ملقا» وجنيف وباريس لتصبح الشركة جاهزة للطيران إلى تلك الوجهات متى ما سمحت تلك الدول بتشغيل الرحلات التجارية خلال موسم الصيف لاحقا مع الكويت.

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