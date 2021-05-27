صندوق مبادلة يبيع سندات قيمتها 1.5 مليار دولار على شريحتين

أظهرت وثيقة أن صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي باع سندات قيمتها 1.5 مليار دولار على شريحتين، ليعود إلى أسواق الدين بعد أقل من ثلاثة أشهر من جمعه 1.1 مليار دولار.

وأظهرت مذكرة للمستثمرين اليوم الخميس، أن وحدة لمبادلة تُصدر السندات من خلالها، هي المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج، باعت سندات لأجل عشر سنوات قيمتها 500 مليون دولار وأخرى لأجل 30 عاما بمليار دولار.

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وعرضت سندات العشر سنوات على المستثمرين سعر فائدة يعادل 95 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، في حين عرضت سندات فورموزا لأجل 30 عاما 3.4%.

سندات فورموزا يبيعها المقترضون الأجانب في تايوان وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني.

كانت المعمورة حددت سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 130 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات وعند نحو 3.7% لسندات فورموزا.

ويأتي الإصدار في أعقاب بيع حكومة أبوظبي هذا الأسبوع سندات قيمتها مليارا دولار، قال المستثمرون إنها تهدف إلى طرح سندات جديدة في السوق أكثر من تلبية احتياجات الميزانية، والتي تراجعت بفضل ارتفاع أسعار النفط.

يرتب العملية بنك أبوظبي التجاري وسيتي وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورغان ومورغان ستانلي وستاندرد تشارترد، ومن المتوقع إغلاقها في وقت لاحق من اليوم.