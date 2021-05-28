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التضخم في أميركا يقفز فوق سقف الفيدرالي

الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
اقتصاد أميركا

التضخم في أميركا يقفز فوق سقف الفيدرالي

ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي زاد 3.1%

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العربية.نت

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تسارعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في السنة المنتهية في أبريل نيسان، إذ تجاوز مقياس للتضخم هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة، إن أسعار المستهلكين المقاسة بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكوني المواد الغذائية والطاقة المتقلبين، ارتفعت 0.7% في الشهر الماضي بعد زيادة 0.4% في مارس آذار.

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وفي الاثني عشر شهرا حتى أبريل نيسان، قفز ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.1%. وجاء ذلك بعد صعود بـ 1.9% على أساس سنوي في مارس آذار.

كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.6% في أبريل نيسان، وصعوده 2.9% على أساس سنوي.

المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

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