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توقيع مذكرة تعاون لتحفيز "العمل الحر" في السعودية

وزارة الموارد البشرية السعودية مناسبة
شعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
اقتصاد السعودية

توقيع مذكرة تعاون لتحفيز "العمل الحر" في السعودية

بين شركة عمل المستقبل وأخرى متخصصة في التقنية المالية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وقعت شركة عمل المستقبل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، مذكرة تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في التقنية المالية لتحفيز العمل الحر في المملكة عبر تقديم مزايا وتقنيات الدفع الإلكتروني لحاملي وثيقة العمل الحر.

تأتي المذكرة انطلاقاً من دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بشركة عمل المستقبل المعنية بإدارة وتشغيل برنامج العمل الحر، وتهدف إلى دعم تأهيل الكوادر الوطنية وإتاحة فرص عمل مناسبة لها من خلال التوسع في استهداف أنماط العمل الحديثة ومنها العمل الحر.

وتسعى المذكرة إلى إيجاد سبل التسهيل وتقديم الخدمات لحاملي وثيقة العمل الحر، وتوفير العديد من المزايا ومنها: تمكين العامل الحر من الحصول على أفضل تقنيات الدفع الإلكتروني لتسهيل إجراءات تحصيل مبالغ أعماله الحرة، والتحقق من صلاحية الوثيقة قبل منح جهاز تطبيق نقاط البيع، وربط تقني لتمكين إصدار وثيقة العمل الحر بمجرد تقديم طلب لأي من حلول الدفع الإلكتروني على منصة جيديا.

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يشار إلى أن العامل الحر هو المسجل في برنامج العمل الحر والحاصل على وثيقة ممارسة العمل الحر من خلال بوابة (freelance.sa) وهي منصة إلكترونية مقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم تشغيلها من قبل شركة عمل المستقبل تهدف إلى تنظيم وتحفيز العمل الحر في المملكة.

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