وزير المالية: إسرائيل توقع معاهدة ضريبية مع الإمارات

غرد وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل كاتز، على تويتر، معلناً أن بلاده وقعت معاهدة ضريبية مع الإمارات، مضيفا أن الخطوة ستنشط تطوير الأعمال بين البلدين بعد تطبيع العلاقات العام الماضي.



وكانت وزارة المالية الإماراتية قد قالت في أكتوبر تشرين الأول، إنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع إسرائيل لتفادي الازدواج الضريبي.

חתמתי כעת על הסכם אמנת המס עם עובייד חומייד אל טייאר, שר האוצר של איחוד האמירויות. זהו הסכם היסטורי אשר ימריץ את פיתוח הקשרים הכלכליים בין המדינות ויתן ודאות ותנאים מוטבים לפעילות עסקית ענפה. הסכם זה יתרום להמשך השגשוג הכלכלי של מדינת ישראל, האמירויות, והאזור כולו. 🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/74TFD8spUa — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 31, 2021

إلى ذلك، أعلنت الإمارات في مارس الماضي، عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار يستهدف الاستثمار في قطاعات استراتيجية في إسرائيل.

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وستقوم دولة الإمارات من خلال هذا الصندوق بالاستثمار في إسرائيل ضمن قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

يأتي ذلك بعدما تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، اتصالاً هاتفياً من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، جرى خلاله بحث تقدم العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين.

وسيركز الصندوق على مبادرات التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وسيتم تمويل الصندوق من مخصصات من الحكومة ومن مؤسسات القطاع الخاص.