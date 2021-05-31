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وزير المالية: إسرائيل توقع معاهدة ضريبية مع الإمارات

الإمارات وإسرائيل اقتصاد مناسبة
توقيع معاهدة ضريبية بين إسرائيل والإمارات
الإمارات وإسرائيل

وزير المالية: إسرائيل توقع معاهدة ضريبية مع الإمارات

الخطوة ستنشط تطوير الأعمال بين البلدين بعد تطبيع العلاقات العام الماضي

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القدس – رويترز

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غرد وزير المالية الإسرائيلي إسرائيل كاتز، على تويتر، معلناً أن بلاده وقعت معاهدة ضريبية مع الإمارات، مضيفا أن الخطوة ستنشط تطوير الأعمال بين البلدين بعد تطبيع العلاقات العام الماضي.

وكانت وزارة المالية الإماراتية قد قالت في أكتوبر تشرين الأول، إنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع إسرائيل لتفادي الازدواج الضريبي.

إلى ذلك، أعلنت الإمارات في مارس الماضي، عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار يستهدف الاستثمار في قطاعات استراتيجية في إسرائيل.

وستقوم دولة الإمارات من خلال هذا الصندوق بالاستثمار في إسرائيل ضمن قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

يأتي ذلك بعدما تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، اتصالاً هاتفياً من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، جرى خلاله بحث تقدم العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين.

وسيركز الصندوق على مبادرات التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وسيتم تمويل الصندوق من مخصصات من الحكومة ومن مؤسسات القطاع الخاص.

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