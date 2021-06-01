دبي تبدأ تطعيم الأطفال اليافعين فوق 12 عاماً بلقاح "فايزر"

بدأت هيئة الصحة في دبي، اليوم الثلاثاء، تطعيم الأطفال اليافعين فوق سن 12 عاماً بلقاح "فايزر بايونتيك"، في إطار التوسُّع في حملات التطعيم لمكافحة كوفيد-19و حماية للمجتمع، وفق ما نشره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لإمارة دبي، على تويتر.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اعتمدت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 (فايزر- بايونتك) للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاماً، بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ، والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

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وقالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، إن الاعتماد يعد خطوة مهمة لتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد-19 لوقاية هذه الفئة العمرية، وذلك لتأكيد نهج دولة الإمارات الاستباقي والاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

في إطار التوسُّع في حملات التطعيم لمكافحة كوفيد-١٩ و حماية للمجتمع، هيئة الصحة بدبي تواصل تطعيم اليافعين فوق سن ١٢ عاماً بلقاح "فايزر بايونتيك"@DHA_Dubai pic.twitter.com/EBqvLuejxL — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 1, 2021

وأوضحت أن توسيع نطاق التطعيم، ليشمل هذه الفئة، من شأنه أن يفتح الباب لتلقيح عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الدولة، وتطعيم أكبر شريحة في المجتمع بما يسهم في الوصول إلى المناعة المكتسبة، ورغم قلة الإصابات بين فئة الأطفال، فإن التطعيم يعد مهماً جداً في ظل عودة الطلاب إلى المدارس تدريجياً خلال العام القادم، و"رسالتنا اليوم لأولياء الأمور هي اطمئنوا فالتطعيم سيساعدنا جميعاً على الشعور بالأمان والحفاظ على صحة وسلامة أطفالنا، حيث يعد تطعيم الأطفال موضوعاً جوهرياً إذ يخفف العبء على الأهل الذين ما زال أطفالهم يتابعون تعليمهم عن بعد، وعليه نهيب بأولياء الأمور بالمبادرة لتطعيم أولادهم حرصاً على صحتهم وسلامتهم".