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بايدن: الاقتصاد الأميركي يشهد تعافيا كبيرا من تداعيات كورونا

جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن
اقتصاد أميركا

بايدن: الاقتصاد الأميركي يشهد تعافيا كبيرا من تداعيات كورونا

الرئيس الأميركي يقول إن الولايات المتحدة ستشهد صيفا أفضل من العام السابق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء أن اقتصاد الولايات المتحدة يشهد تعافيا كبيرا من تداعيات كورونا، وستشهد البلاد صيفا أفضل من العام السابق، محذرا الأميركيين الذين لم يتلقوا اللقاح بعد بالقول : "أنتم مخطئون".

واعتبر أن الولايات المتحدة تشهد أقوى انتعاش اقتصادي في عقود.

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، الأربعاء، قبل صدور بيانات اقتصادية تحظى بمتابعة عن كثب هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 39.3 نقطة بما يعادل 0.11% إلى 34614.62 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 4.8 نقطة أو 0.11% إلى 4206.82 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 6.8 نقطة أو 0.05% إلى 13743.242 نقطة، نقلاً عن رويترز.

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كانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق الأربعاء بفضل أسهم قطاعي الطاقة والاستهلاك، فيما دعمت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وأوروبا ثقة المستثمرين.

وارتفعت الأسهم العالمية لمستويات قياسية أمس بفضل نمو قوي لأنشطة المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا في مايو، ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف الأميركية التي تصدر يوم الجمعة لتأكيد التعافي القوي لأكبر اقتصاد في العالم.

تكثيف عمليات إنتاج اللقاح الأميركية
تكثيف عمليات إنتاج اللقاح الأميركية

من جانب آخر أطلقت جماعة الضغط التي تمثل العديد من شركات الأدوية الكبرى، الشهر الماضي، وبهدوء، حملة ضد الرئيس الأميركي جو بايدن وقراره بدعم التنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات Covid-19.

مجموعة البحوث الصيدلانية وشركات الأدوية في أميركا، والمعروفة باسم PhRMA، هي مجموعة دعم سياسي تمثل أكثر من 30 شركة أدوية، بما في ذلك صانعي لقاحات كوفيد-19، فايزر وجونسون آند جونسون.

وفي أواخر الشهر الماضي، بدأت في شن حملة إعلانية رقمية على Facebook و Google تستهدف قرار بايدن، بحسب ما كشف عنه بحث لشبكة CNBC طال أرشيفات إعلانات الشركات.

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