دولة عربية تقترب من تحصين كافة الأشخاص المؤهلين ضد كورونا 

كشفت الإمارات عن تطعيم ما يزيد عن 81.93% من إجمالي الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاماً ضد كورونا، بالإضافة إلى تطعيم ما نسبته 92.35% من فئة كبار السن البالغة أعمارهم 60 سنة فما فوق وهي الفئة ذات الأولوية كونها أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض.

وتوقعت أن يتم توفير اللقاحات الخاصة بفئات الأطفال خلال الفترة القادمة، وذلك عقب إتمام تجارب سريرية تهدف للتأكد من سلامته، وتقييم اكتساب المناعة، حيث يجري حالياً متابعة هذه الدراسات عن كثب، وفقا لصحف إماراتية.

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وقالت فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، إن مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، بلغ أكثر من 12.9 مليون جرعة، كما بلغ معدل توزيع اللقاح 131.11 جرعة لكل 100 شخص، في حين تجاوز عدد الفحوص أكثر من 50 مليون فحص.

وأكدت أن لقاح كوفيد19 قد أثبت فعاليته في تقليل نسب الإصابة وليس منعها بالكامل، كما أثبتت اللقاحات نجاحها في تقليل نسبة الدخول للمستشفيات والعناية المركزة وتقليل معدل الوفيات، لافتة إلى أهمية أخذ لقاح كوفيد19 لحماية المجتمع من المضاعفات الناتجة عن الفيروس.

وتابعت: تعد دولة الإمارات من أوائل الدول التي فتحت باب التطعيم للفئة العمرية من 12 حتى 15 عاماً على مستوى العالم، وذلك حرصاً على سلامة أطفالنا، ومن المتوقع أن يتم توفير اللقاحات الخاصة بفئات الأطفال خلال الفترة القادمة، وذلك عقب إتمام تجارب سريرية تهدف للتأكد من سلامته، وتقييم اكتساب المناعة، وجار حالياً متابعة هذه الدراسات عن كثب.

وأشارت إلى أنه تم الإعلان مؤخراً عن الترخيص لدواء sotrovimab-vir للاستخدام الطارئ في دولة الإمارات التي حرصت وزارة الصحة على اعتماده بعد أن أثبت فعاليته في علاج حالات كوفيد19 وأسهم بشكل كبير في تقليل فترة البقاء في المستشفى وخفض معدل الوفيات بنسبة 85%، قائلة: هذا الدواء يعتمد على "الأجسام المضادة أحادية النسيلة" لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر، وقد أثبت فعاليته في علاج الإصابات البسيطة والمتوسطة، بالإضافة إلى فعاليته في علاج الإصابات الناتجة عن الفيروس المتحور والطفرات المستجدة.

وأكدت أن دواء sotrovimab-vir هو لعلاج المرض وليس بديلاً عن اللقاح، حيث إنه يستخدم للمرضى للعلاج في حين أن اللقاح يعطى للمجتمع للوقاية من المرض ومضاعفاته.