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مصر تخصص أكثر من 38 مليار دولار لتطوير الريف

مبادرة تطوير الريف المصري حياة كريمة
جانب من أعمال مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة"
اقتصاد مصر

مصر تخصص أكثر من 38 مليار دولار لتطوير الريف

المشروع القومى بتطوير الريف المصرى يجرى تنفيذه حاليا

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دبي - العربية.نت

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قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إنه سيتم توفير أكثر من 600 مليار جنيه (نحو 38.3 مليار دولار) لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات المقبلة.

وأضاف الوزير، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، أنه تم تخصيص 75 مليار جنيه (نحو 4.8 مليار دولار) بالموازنة الجديدة لمشروعات "حياة كريمة" بالقرى.

وأشار إلى أن ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المحافظات، على نحو يُسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

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ولفت الوزير إلى أهمية المشروع القومي بتطوير الريف المصري الذي يجري تنفيذه حاليا، باعتباره الأضخم في العالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تتجاوز نصف سكان مصر، بالسعي إلى تحسين حياتهم اقتصاديًا واجتماعيًا وخدميًا.

ووجه الوزير مصلحة الخزانة وسك العملة بـ "سك" هذا المشروع القومي على العملات المعدنية المساعدة "الفكة" تحت شعار "حياة كريمة"؛ بما يسهم في توثيقه ضمن "المشروعات القومية والتنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى".

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