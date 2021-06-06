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رفع أسعار السجائر المحلية والأجنبية في مصر أول يوليو

سجائر
سجائر
اقتصاد مصر

رفع أسعار السجائر المحلية والأجنبية في مصر أول يوليو

الزيادة ستكون 50 قرشاً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، هاني أمان، إن أسعار السجائر في مصر ستشهد زيادة في أول يوليو 2021، وهي زيادة مقررة منذ إصدار قانون التأمين الصحي منذ 3 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، مساء أمس السبت، أن قانون التأمين الصحي نص على أن تكون هناك ضريبة بقيمة 25 قرشاً كل 3 سنوات على السجائر حتى تصل إلى 1.5 جنيه.

وأوضح أنه لا تزال هناك زيادتان أخريان حتى تصل إلى 1.5 جنيه.

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وذكر رئيس الشركة الشرقية للدخان، الحكومية، أن تلك الزيادات ستكون على كل علب السجائر المحلية والمستوردة على حد سواء.

وأشار إلى أن هناك زيادة أخرى ستتم وهي بقيمة 25 قرشاً طبقاً لضريبة القيمة المضافة، متابعاً: "الزيادة الإجمالية على علب السجائر المحلية والمستوردة ستكون 50 قرشاً مقسمة كالتالي: 25 قرشاً منها ضريبة قانون التأمين الصحي، و25 قرشاً ضريبة القيمة المضافة".

يذكر أن الشركة الشرقية للدخان هي الشركة الوحيدة المصنعة للسجائر في مصر، وتعتبر ضريبة التأمين الصحي، أحد مصادر تمويل قانون التأمين الصحي الشامل في مصر.

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