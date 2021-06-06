مصر.. انخفاض قيمة عجز الميزان التجاري 25% في مارس

أظهرت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، أن قيـمة العجـز فى الميزان التجاري بلغت 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار بالشهر المماثل من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 25.2%.

وذكر الجهاز أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 43.5%، لتبلغ 3.41 مليار دولار خلال شهر مارس 2021، مقابل 2.38 مليار دولار بالشهر المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها؛ أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2%، وملابس جاهزة بنسبة 49.3%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.4%، بالإضافة إلى بطاطس بنسبة 1.1%.

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بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مارس 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها برتقال بنسبة 72.4%، وفواكه طازجة بنسبة 71.4% ، وأسمدة بنسبة 40.5%، بالإضافة إلى منتجات ألبان بنسبة 1.7%.

وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 2.2% حــيث بلغــت 6.10 مليار دولار خـلال شهر مارس 2021 مقابل 5.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها، منتجات البترول بنسبة 92.5 %، وسيارات ركوب بنسبة 73.9%، بالإضافة إلى أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 9.7%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهـمها، قمح بنسبة 48.5%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 25.9%، والبترول الخام بنسبة 20.8%، بالإضافة إلى لحوم بنسبة 7.4%.