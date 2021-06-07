لقاح ثانٍ مخصص للمراهقين ضد كورونا ينتظر الموافقة

قدمت شركة موديرنا للتكنولوجيا الحيوية طلبًا إلى وكالة الأدوية الأوروبية للحصول على تصريح لاستخدام لقاح مضاد لكوفيد-19 للمراهقين.

وقالت موديرنا، في بيان اليوم الاثنين، إنها قدمت بيانات للحصول على موافقة تسويقية مشروطة في الكتلة الأوروبية المكونة من 27 دولة لتوسيع استخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا ليشمل الأطفال، في خطوة أبعد من الضوء الأخضر الذي تلقته في يناير/ كانون الثان لاستخدام لقاحها على البالغين 18 عامًا وأكثر.

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وإذا تم التصريح بذلك، فسيكون هذا هو ثاني لقاح مضاد لكوفيد-19 للأطفال تتم الموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي.

والشهر الماضي، وافقت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية على اللقاح الذي طرحته شركتا فايزر وبيونتك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا.

وقالت الشركة في بيان "تشجعنا لأن لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 كان فعالا للغاية في الوقاية من كوفيد ... لدى المراهقين".

وتقدمت موديرنا أيضًا بطلب للحصول على إذن لاستخدام لقاحها بموجب لوائح استخدام الطوارئ في الولايات المتحدة وكندا.

وبنهاية الأسبوع الماضي، قالت مودرنا إنها تسعى للحصول على الموافقة الكاملة للقاح كوفيد-19، وهي خطوة يمكن أن تجعل اللقاح مصدرا ثابتا للإيرادات لسنوات قادمة.

وأضافت الشركة في بيان أنها ستقدم بيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية على أساس متجدد في الأسابيع المقبلة لدعم طلب استخدام اللقاح لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عاماً فأكثر.

وعلى غرار لقاح فايزر، أظهر لقاح مودرنا أنه فعال ضد أعراض كوفيد-19، كما أنه مثل ركيزة أساسية لحملة التطعيمات الأميركية جنباً إلى جنب مع لقاح فايزر، حيث تم توزيع أكثر من 124 مليون جرعة في الولايات المتحدة، وفقاً للبيان.