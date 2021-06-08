فايزر تبدأ تجارب لقاح كورونا على أطفال دون 12 عاما

أعلنت شركة فايزر الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت تجارب اللقاح المضاد لكورونا الذي تصنعه شركتها التابعة بايونتيك، على أطفال دون 12 عاما بجرعات مخففة.

والشهر الماضي، سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بإعطاء لقاح فايزر إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا.

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ووافقت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية، الشهر الماضي على اللقاح على نفس الفئة العمرية، كما أقرته بعض الدول العربية مثل الإمارات وبدأت بالفعل في تزويده للمراهقين.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) ترخيصًا للاستخدام الطارئ للقاح Pfizer للفئة العمرية الأصغر، بعد أن أظهرت تجربة سريرية أجريت على 2260 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 100% وكان جيد التحمل.