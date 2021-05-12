بعد تجربة أثبتت فعالية "فايزر" 100%.. بدء تطعيم الأطفال في أميركا

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بإعطاء لقاح Pfizer-BioNTech إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا، ومن المتوقع أن توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالأهلية الموسعة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وقد بدأت بعض مراكز إعطاء اللقاحات تطعيم الأطفال ضد Covid-19 صباح أمس الثلاثاء، بعد يوم من ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأميركية لقاح فايزر لهذه الفئة العمرية.

مادة اعلانية

وكان جاكوب لاني، 14 عامًا، واقفا في طابور داخل أحد مواقع أخذ اللقاح في ولاية جورجيا، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء على أمل الحصول على اللقاح.

وقال لشبكة CNN: "لقد أصيب صديقي بكوفيد-19 وبدا الأمر سيئًا حقًا، ولا أرغب في الإصابة أنا أيضاً".

وأضاف أنه "بمجرد حصولي على جرعتين من لقاح فايزر أعتقد أنني سأكون أقل خوفًا من الإصابة ومن وجود مشكلات صحية جراء Covid-19".

أما كاميرون كاريون، البالغ من العمر 14 عامًا، فقال إنه شعر بالرضا حيال الحصول على جرعة اللقاح.

وأضاف: "أشعر أنه من الأفضل أن أحصل عليه لأنه يمكنني حينها الخروج أكثر وليس مجرد البقاء في المنزل وعدم القيام بأي شيء".

وتعتبر عمليات التطعيم سابقة لأوانها إلى حد ما، حيث لا يُفترض بالأطباء من الناحية الفنية أن يبدأوا بإعطاء اللقاح لهذه الفئة العمرية حتى توصي المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالقيام بذلك.

من المقرر أن تعقد اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين (ACIP)، مستشار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، اجتماعًا طارئًا اليوم الأربعاء، لمناقشة الأمر ثم التصويت عليه في وقت مبكر بعد الظهر. هذه النصيحة تذهب بعد ذلك إلى مديرة مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي، التي من المرجح جدًا أن تعطي الضوء الأخضر في غضون ساعات، بحسب CNN.

ومع ذلك، فإن الأطباء لديهم بالفعل اللقاح في متناول اليد، وموافقة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أمر مفروغ منه. هذا مجال من مجالات الممارسة الطبية تنظمه الدول، ولكن نظرًا لأن اللقاح مرخص له بالفعل، فمن الصعب منع المهنيين الطبيين من ممارسة أحكامهم الخاصة.

وقد أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) ترخيصًا للاستخدام الطارئ للقاح Pfizer للفئة العمرية الأصغر، بعد أن أظهرت تجربة سريرية أجريت على 2260 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 100٪ وكان جيد التحمل.