وزير الصحة السعودي للعربية: 14 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة من اللقاح

قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، لقناة العربية، إن 14 مليون شخص في المملكة تلقوا جرعة واحدة من اللقاح.

وأضاف الربيعة "سنبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح حال توفره بكميات كبيرة".

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الربيعة أكد أن قيادة المملكة حريصة على توفير اللقاحات عالية الفعالية.

قبل أيام، كشف وكيل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائية د.عبد الله عسيري، أن تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا، يحفز المناعة بشكل أفضل في بعض اللقاحات، ولا داعي للقلق من تأخير الجرعة الثانية لبعض فئات المجتمع من أجل الصالح العام، كما تظهر متابعة مستويات المناعة بعد الجرعة الأولى من لقاحات كوفيد، أنه ليس هناك مدة مثالية بين الجرعتين.

وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر: "هناك دول اعتمدت 3 أشهر بين الجرعتين، ودول 4 أشهر قبل أن تبدأ جدولة الجرعة الثانية، والوضع الوبائي والتركيبة السكانية هي الفيصل".

كما أكد أن الجرعة الثانية ليست شرطا للسفر الدولي عموماً، والدول التي تطبق الحجر المؤسسي على القادمين تنظر إلى معدلات انتشار المرض والمتحورات في بلدان القادمين إليها بغض النظر عن حالة التحصين لدى المسافر.

وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت السعودية أن 40% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا حتى الآن، في سياق توزيع اللقاحات لاستعادة الحياة الطبيعية، والتعامل مع الجائحة.

أكدت وزارة الصحة السعودية، توفّر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للبالغين 60 عاماً أو أكثر، في جميع أرجاء المملكة.

وأتاحت وزارة الصحة الجرعة الثانية لفئات أخرى عبر تعميم صادر من منصة عمليات لقاحات كورونا بمركز القيادة والتحكم بالوزارة.

من جهتها، ذكرت هيئة الصحة العامة "وقاية"، في إجابة عن سؤال اشتراط المسافر لمن هو أقل من 15 عاماً أن يكون لديه تطبيق "توكلنا" مستقل"، مجيبة بأنه ممكن لمن هم أقل من عمر 15 أن يسجلوا بحساب مستقل على تطبيق "توكلنا".