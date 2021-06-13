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الكويت: انكماش الناتج المحلي الإجمالي 9.9% في 2020

اقتصاد الكويت مناسبة
العاصمة الكويت
اقتصاد الكويت

الكويت: انكماش الناتج المحلي الإجمالي 9.9% في 2020

بنك الكويت المركزي: متوسط نفط خام الكويت التصديري انخفض العام الماضي إلى 41.5 دولار للبرميل

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دبي - العربية.نت

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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد انكمش 9.9% خلال عام 2020 مقارنة بنموه بنسبة 0.4% في 2019، مشيرة إلى أن ذلك يرجع في الأساس إلى التراجع الحاد في أسعار النفط.

قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل مع صدور التقرير الاقتصادي لعام 2020 إن قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية تراجعت 23.2%.

وقد جاء هذا التراجع مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض متوسط سعر البرميل من نفط خام الكويت التصديري ليصل إلى نحو 41.5 دولار للبرميل خلال عام 2020 وذلك بانخفاض معدله 35.2%.

وأوضح أن معدل التضخم مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل ارتفاعا ليبلغ نحو 2.1% خلال عام 2020.

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