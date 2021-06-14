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ألمانيا تعتزم إلغاء إلزامية ارتداء القناع في الأماكن المفتوحة

كورونا من ألمانيا
ارتداء القناع إجباري في الأماكن العامة في ألمانيا
فيروس كورونا

ألمانيا تعتزم إلغاء إلزامية ارتداء القناع في الأماكن المفتوحة

بعد أن شهدت البلاد انخفاضًا حادًا في الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة

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دبي - العربية.نت

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قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، الاثنين، إن ألمانيا قد تبدأ قريبًا في تخفيف القواعد المتعلقة بارتداء الأقنعة، حيث تشهد البلاد انخفاضًا حادًا في الإصابات بفيروس كورونا.

"مع انخفاض معدلات الإصابة، يمكننا المضي قدمًا على مراحل. قال سبان في مقابلة مع مجموعة Funke الإعلامية: "ستكون المرحلة الأولى هي رفع متطلبات القناع في الأماكن المفتوحة".

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وأضاف: "في المناطق ذات الأعداد المنخفضة للغاية ومعدل التطعيم المرتفع، يمكن التخلي تدريجياً".

يعتبر ارتداء القناع أمرا إلزاميا في ألمانيا في الأماكن المغلقة العامة، وكذلك في وسائل النقل العام، والمتاجر، والمدارس، وفي بعض الشوارع المزدحمة.

لكن مثل العديد من جيرانها الأوروبيين، شهدت البلاد انخفاضًا حادًا في الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، مما سمح لها برفع العديد من القيود وإعادة فتح الحياة العامة.

كما تسارعت وتيرة حملة التطعيم بعد بداية بطيئة. تلقى ما يقرب من نصف البالغين الآن جرعة واحدة (48.1%) ، مع تطعيم كامل بنسبة 25.7%.

بدأت البلاد في تخفيف القيود في مايو ، وأعادت فتح المطاعم والحانات والمتاجر غير الضرورية بعد أشهر من الإغلاق.

كما دعت وزيرة العدل كريستين لامبرخت المناطق الألمانية في نهاية الأسبوع الماضي لفحص ما إذا كانت متطلبات القناع لا تزال "مناسبة" لوضعها المحلي.

رفعت الدنمارك المجاورة لألمانيا يوم الاثنين قواعدها بشأن ارتداء الأقنعة باستثناء وسائل النقل العام.

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