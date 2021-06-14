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عجز ميزان المعاملات الجارية التركي عند 1.712 مليار دولار في أبريل

اقتصاد تركيا
صورة تعبيرية عن اقتصاد تركيا
اقتصاد تركيا

عجز ميزان المعاملات الجارية التركي عند 1.712 مليار دولار في أبريل

زاد إلى 3.329 مليار دولار في مارس

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إسطنبول- رويترز

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قال البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، إن عجز ميزان المعاملات الجارية بالبلاد تقلص في أبريل/نيسان إلى 1.712 مليار دولار.

ويقل هذا الرقم عن توقعات رويترز لعجز 2.2 مليار دولار.

كان عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى 3.329 مليار دولار في مارس/آذار، بأقل من عجز توقعته رويترز عند 3.8 مليار.

وجاء عجز ميزان المعاملات الجارية في فبراير/شباط عند 2.585 مليار دولار.

وفي 2020، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 36.724 مليار دولار.

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