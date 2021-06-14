اقتصاد تركيا
عجز ميزان المعاملات الجارية التركي عند 1.712 مليار دولار في أبريل
زاد إلى 3.329 مليار دولار في مارس
قال البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، إن عجز ميزان المعاملات الجارية بالبلاد تقلص في أبريل/نيسان إلى 1.712 مليار دولار.
ويقل هذا الرقم عن توقعات رويترز لعجز 2.2 مليار دولار.
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كان عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى 3.329 مليار دولار في مارس/آذار، بأقل من عجز توقعته رويترز عند 3.8 مليار.
وجاء عجز ميزان المعاملات الجارية في فبراير/شباط عند 2.585 مليار دولار.
وفي 2020، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 36.724 مليار دولار.
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