عجز ميزان المعاملات الجارية التركي عند 1.712 مليار دولار في أبريل

قال البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، إن عجز ميزان المعاملات الجارية بالبلاد تقلص في أبريل/نيسان إلى 1.712 مليار دولار.

ويقل هذا الرقم عن توقعات رويترز لعجز 2.2 مليار دولار.

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كان عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى 3.329 مليار دولار في مارس/آذار، بأقل من عجز توقعته رويترز عند 3.8 مليار.

وجاء عجز ميزان المعاملات الجارية في فبراير/شباط عند 2.585 مليار دولار.

وفي 2020، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 36.724 مليار دولار.