أميركا وأوروبا تقتربان من إنهاء خلاف دام 17 عاماً

اقتربت كل من الولايات المتحدة وأوروبا من اتفاق لإنهاء نزاع طال 17 عاماً، يتعلق بدعم صناعة الطائرات وإنهاء رسوم جمركية متبادلة، بينما يركز الطرفان على المنافسة من الصين.

ومن شأن التوصل لاتفاق أن يرفع تهديدا بتجديد حرب تجارية بين الجانبين شملت المنتجات الزراعية والسلع الكمالية وصناعات أخرى.

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وتحرص المفوضية الأوروبية على إيجاد حل بحلول 11 يوليو، وهو موعد انتهاء تعليق رسوم جمركية بين الجانبين تم الاتفاق عليه في مارس الماضي.

ومن شأن الاتفاق أن يرفع الرسوم الجمركية المتبادلة التي تم فرضها على بضائع قيمتها نحو 12 مليار دولار على مراحل بدءاً من 2019، بعد أن حققت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي انتصارات جزئية في منظمة التجارة العالمية، بشأن مزاعم بدعم غير عادل لشركتي صناعة الطائرات الأميركية بوينغ والأوروبية إيرباص.