ارتفاع معدل التضخم في السعودية بـ5.7% خلال مايو 2021

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر مايو 2021، بنسبة 5.7%، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020، وهو أعلى من الشهر السابق أبريل 2021، البالغ فيه 5.3%.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، أنه يلاحظ أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو 2020.

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وأضافت أن ارتفاع معدل التضخم يعود إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 7.4% وأسعار النقل بنسبة 19.3%.

وجاء ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 7.3%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.8%، وأسعار الخضراوات بنسبة 6.7%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظراً لثقله في المؤشر.

وسجل قسم النقل ارتفاعاً بنسبة 19.3% متأثراً بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 8.7%، وارتفع قسم التبغ بنسبة 13.3% متأثراً بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 14.3%.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو 2021، استقراراً نسبياً مقارنة بشهر أبريل 2021، وارتفع بنسبة 0.2%، وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم النقل بنسبة 0.5%، وبدوره تأثر بارتفاع أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة 2.1%.