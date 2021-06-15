ارتفاع معدل التضخم في السعودية بـ5.7% خلال مايو 2021
لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر مايو 2021، بنسبة 5.7%، مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020، وهو أعلى من الشهر السابق أبريل 2021، البالغ فيه 5.3%.
وذكرت الهيئة في تقرير لها، أنه يلاحظ أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو 2020.
وأضافت أن ارتفاع معدل التضخم يعود إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 7.4% وأسعار النقل بنسبة 19.3%.
وجاء ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 7.3%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.8%، وأسعار الخضراوات بنسبة 6.7%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظراً لثقله في المؤشر.
وسجل قسم النقل ارتفاعاً بنسبة 19.3% متأثراً بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 8.7%، وارتفع قسم التبغ بنسبة 13.3% متأثراً بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 14.3%.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو 2021، استقراراً نسبياً مقارنة بشهر أبريل 2021، وارتفع بنسبة 0.2%، وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم النقل بنسبة 0.5%، وبدوره تأثر بارتفاع أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة 2.1%.