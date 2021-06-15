غولدمان ساكس يرفع توقعاته بقوة لنمو الاقتصاد السعودي

رفع بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى 4.5% من 2.5%، في توقعات سابقة له.

جاءت توقعات غولدمان ساكس مع نمو اقتصاد السعودية وسط ارتفاع أسعار النفط وتحسن القطاع غير النفطي.

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كما رفع البنك توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في 2022 إلى 7% من 5.7%.

فيما أبقى على توقعاته لعامي 2023 و2024 عند 1.2%.

ومن جهة أخرى، رفع البنك الأميركي توقعاته لإنتاج السعودية للنفط بـ 500 ألف برميل يوميا إلى 10 ملايين برميل يوميا هذا العام و10.5 ملايين العام المقبل.

وقبل أيام توقع غولدمان ساكس، أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل هذا الصيف. وراهن على أن الارتفاعات التي شهدتها سوق النفط في الآونة الأخيرة ستستمر في وقت يعزز توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 الأنشطة الاقتصادية حول العالم والطلب على الخام.

ووصلت أسعار برنت إلى 72.93 دولار للبرميل هذا الأسبوع، وبذلك تكون قد بلغت أعلى مستوياتها منذ ما يزيد عن عامين مدفوعة بتوقعات لطلب أقوى.

وقال البنك في مذكرة نُشرت مساء الخميس الماضي: "ارتفاع معدلات التطعيم يؤدي إلى زيادة التنقل في الولايات المتحدة وأوروبا، فيما تشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي سيرتفع بواقع 1.5 مليون برميل في اليوم، ليصل إلى 96.5 مليون برميل يوميا".

وتوقع غولدمان ساكس استمرار تعافي الطلب على النفط، وأن يصل الطلب العالمي إلى 99 مليون برميل يوميا في أغسطس آب.

وقال البنك أيضا إن بطء إحراز تقدم في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، قد يضغط على إمدادات النفط ما يدعم الأسعار.