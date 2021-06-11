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"غولدمان ساكس" يؤكد توقعاته.. النفط عند 80 دولاراً هذا الصيف

حقل نفط بحري
حقل نفط بحري
أسعار النفط

"غولدمان ساكس" يؤكد توقعاته.. النفط عند 80 دولاراً هذا الصيف

انتعاش سوق النفط سيستمر

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العربية.نت

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توقع بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس"، أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل هذا الصيف. وراهن على أن الارتفاعات التي شهدتها سوق النفط في الآونة الأخيرة ستستمر في وقت يعزز توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 الأنشطة الاقتصادية حول العالم والطلب على الخام.

ووصلت أسعار برنت إلى 72.93 دولار للبرميل هذا الأسبوع، وبذلك تكون قد بلغت أعلى مستوياتها منذ ما يزيد عن عامين مدفوعة بتوقعات لطلب أقوى.

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وجرى تداول العقود الآجلة لبرنت عند 72.21 دولار للبرميل اليوم الجمعة، بينما حام سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي حول 70 دولارا للبرميل.

وقال البنك في مذكرة نُشرت مساء أمس الخميس: "ارتفاع معدلات التطعيم يؤدي إلى زيادة التنقل في الولايات المتحدة وأوروبا، فيما تشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي سيرتفع بواقع 1.5 مليون برميل في اليوم، ليصل إلى 96.5 مليون برميل يوميا".

وتوقع غولدمان ساكس استمرار تعافي الطلب على النفط، وأن يصل الطلب العالمي إلى 99 مليون برميل يوميا في أغسطس آب.

وقال البنك أيضا إن بطء إحراز تقدم في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، قد يضغط على إمدادات النفط ما يدعم الأسعار.

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