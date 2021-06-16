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ماكرون: تأسيس 10 شركات أوروبية في مجال التكنولوجيا لمنافسة أميركا

الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
اقتصاد أوروبا

ماكرون: تأسيس 10 شركات أوروبية في مجال التكنولوجيا لمنافسة أميركا

بـ 100 مليار يورو لكل منها بحلول 2030

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دبي - العربية.نت

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بعد ساعات من الكشف عن الاتفاق الأوروبي الأميركي، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطة طموحة تهدف لتأسيس عشر شركات أوروبية في مجال التكنولوجيا بقيمة 100 مليار يورو لكل منها بحلول 2030، في محاولة لمنافسة الشركات الأميركية المهيمنة على القطاع.

الخطة جزء من مبادرة على مستوى أوروبا تحاول فرنسا قيادتها لتحسين التمويل للشركات الناشئة، لاسيما في مراحل نموها اللاحقة لمساعدتها للارتقاء إلى مستويات أعلى لجذب المستثمرين.

وتتضمن الخطة تحسين وتفعيل مخططات التمويل على مستوى الاتحاد الأوروبي، وكيفية تشجيع المزيد من صناديق رأس المال المغامر على الاستثمار في الشركات الناشئة، وفقًا لبيان موقع من قبل حوالي 200 شركة تشمل جمعيات للشركات الناشئة.

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وأشادت مديرة منظمة التجارة العالمية بتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى حل لنزاعهما بشأن دعم صناعة الطائرات، قائلة إن هذا الاتفاق يثبت أنه مع العمل الشاق والإرادة السياسية يمكن لأعضاء منظمة التجارة العالمية تحقيق نتائج تاريخية.

جاء ذلك بعد أن اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على هدنة في صراعهما الممتد منذ 17 عاماً، المتعلق بالإعانات الحكومية الممنوحة لشركتي Boeing وAirbus.

وتشمل الهدنة تعليق الرسوم التجارية من قبل الطرفين لمدة خمس سنوات، مع مواصلة المحادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

علما أن الطرفين كانا قد وافقا في مارس الماضي على تعليق هذه الرسوم لمدة أربعة أشهر، على سلع بقيمة 11 مليارا و500 مليون دولار.

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