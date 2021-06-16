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مصر تشتري 3.4 مليون طن من القمح منذ بداية موسم الحصاد المحلي

مخزن للقمح في البحيرة بشمال مصر
مخزن للقمح في شمال مصر
اقتصاد مصر

مصر تشتري 3.4 مليون طن من القمح منذ بداية موسم الحصاد المحلي

حسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين المصرية.

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القاهرة - رويترز

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قال المتحدث باسم وزارة التموين المصرية أحمد كمال اليوم الأربعاء، إن مصر اشترت 3.4 مليون طن من القمح منذ بداية موسم الحصاد المحلي.

وكان وزير التموين المصري علي مصيلحي أكد مايو/أيار الماضي، أن مصر – أكبر مستورد للقمح عالميا- لديها احتياطي استراتيجي يكفي لتغطية استهلاك 5.9 أشهر.

وأضاف مصيلحي أن الحكومة، التي تأمل في شراء 3.6 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين هذا الموسم، اشترت حتى الآن 2.9 مليون طن.

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