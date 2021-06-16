مصر تشتري 3.4 مليون طن من القمح منذ بداية موسم الحصاد المحلي

قال المتحدث باسم وزارة التموين المصرية أحمد كمال اليوم الأربعاء، إن مصر اشترت 3.4 مليون طن من القمح منذ بداية موسم الحصاد المحلي.

وكان وزير التموين المصري علي مصيلحي أكد مايو/أيار الماضي، أن مصر – أكبر مستورد للقمح عالميا- لديها احتياطي استراتيجي يكفي لتغطية استهلاك 5.9 أشهر.

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وأضاف مصيلحي أن الحكومة، التي تأمل في شراء 3.6 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين هذا الموسم، اشترت حتى الآن 2.9 مليون طن.