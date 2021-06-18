"إدارة الدين السعودي" يتوّج كأفضل مصدر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة

حاز المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية جائزتي "غلوبال كابيتال" الخاصة بالسندات لعام 2021، بوصفه أفضل مصدر سيادي لأدوات الدين في الشرق الأوسط، وأفضل مصدر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة.

ويأتي هذا التتويج للمرة الثانية على التوالي، حيث حصد المركز الجائزتين في العام الماضي 2020، ليكون نظير أدائه خلال هذه الفترة، وتحمله مستويات غير مسبوقة من تقلبات السوق والسلع، وعدم استقرار الاقتصاد العالمي، لاسيما في ظل تداعيات جائحة كورونا. وقدرة المركز على سرعة الاستجابة لتقلبات الوضع الاقتصادي العالمي، واتخاذ قرارات في ظل أوضاع غير مستقرة، والدعم الذي يحظى به المركز من قبل وزارة المالية في ظل السياسات المالية التي تسهم في تعزيز استقرار الوضع المالي والاقتصادي للمملكة.

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ويثبت حصول المركز على هذه الجوائز الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في تطوير سوق الدين السعودي، والثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، والنظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة، ما يعزز الإقبال المحلي والدولي على إصدارات المملكة المحلية والدولية للصكوك والسندات ووصولها إلى مختلف أسواق الدين العالمية.

يذكر أن جوائز "غلوبال كابيتال" للسندات تكرم إنجازات الحكومات والشركات على مختلف أحجامها ضمن مجال التمويل السـيادي والإقليمي والخدمات المصرفية وصناديق التحوّط وإدارة الثروات والأصول، والأصول العقارية، إلى جانب مجالات أخرى ضمن قطاع الخدمات المالية، كما تسلط الضوء على أبرز الابتكارات والإنجازات ضمن قطاع الخدمات المالية عالمياً.