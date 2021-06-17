أرامكو للعربية: حجم الطلب على الصكوك الدولارية هو الأكبر في التاريخ

قال النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية خالد الدباغ، لقناة "العربية"، اليوم الخميس، إن إصدار أرامكو السعودية من الصكوك يعد أكبر إصدار لصكوك دولية بالدولار الأميركي من قبل أي شركة على الإطلاق، بعد أن بلغت قيمة الإصدار 6 مليارات دولار.

وأضاف أن حجم الطلب البالغ 60 مليار دولار هو الأكبر من نوعه في التاريخ على الإطلاق، مشيراً إلى حجم الطلبات فاق الصكوك المزمع إصدارها بواقع 20 ضعفا وهي نسبة تاريخية أيضاً.

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وأوضح أن حجم الطلب الكبير على صكوك أرامكو أدى إلى زيادة حجم الصفقة إلى 6 مليارات دولار، وهي على 3 شرائح حسب مدتها 3 و7 و10 أعوام.

وأكد خالد الدباغ، أن الإصدار استقطب أكبر من 100 مستثمر جديد من دول مختلفة بعضهم يستثمر لأول مرة في الصكوك.

وقال النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير، إن توجه الشركة لأسواق رأس المال يتوافق مع استراتيجيتها الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وكشف خالد الدباغ، عن تسجيل إصدارات أدوات الدين من أرامكو السعودية حجم طلبات بلغ 210 مليارات دولار خلال السنتين الماضيتين.

وذكر أن تلك الصفقة تساعد في الوصول لمجموعة متخصصة من المستثمرين في الأدوات المتوافقة مع الشريعة فيما تضع الهيكلية الإسلامية لصكوك أرامكو السعودية المبنية على عقود الإيجار والمرابحة التي لاقت قبولا دوليا واسعا معايير جديدة للصكوك الدولية مستقبلا.

باعت شركة أرامكو السعودية، الشهر الجاري، صكوكا بستة مليارات دولار على ثلاث شرائح مع عودتها لأسواق الدين العالمية بأول بيع صكوك مقومة بالدولار الأميركي لها.